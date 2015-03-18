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Melih Gökçek'ten 'soykırımı tanıma' çağrısı yapan vekile ırkçı mesaj

Melih Gökçek, Alman Yeşiller Partisi'nden Cem Özdemir'e yönelik ırkçı bir mesaj paylaştı

18 Mart 2015 16:14

Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, Yerevan ziyareti sırasında 'soykırımı tanıma' çağrısı yapan Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir’e Twitter'dan senin kökenin Ermeni mi?" diye sordu.

Avrupa Parlamentosu üyesi Yeşiller grubunun Eşbaşkanı Cem Özdemir, geçtiğimiz günlerde Yerevan’a yaptığı ziyaret sırasında soykırımla ilgili açıklama yapmış; Almanya hükümetinden "100 yıl önce Osmanlı topraklarında Ermenilere soykırım yapıldığını" tanımasını istemişti. 

Agos'ta yayımlanan habere göre, Yerevan’daki Ermeni Soykırım Anıtına çelenk koyan Cem Özdemir, “Türkiye kökenli olmam Soykırım anıtını ziyaret etmeye beni mecbur etti” dedi.

Melih Gökçek, Twitter’dan yayınladığı ırkçı mesajda Cem Özdemir’e ithafen; ‘Alman Yeşiller Psrtisi MV’ne merakımdan soruyorum.. Lütfen cevap ver Cem Özdemir.. senin kökenin Ermeni mi?" diye sordu. 

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