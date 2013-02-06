Melih Gökçek'ten 'rüşvet' açıklaması: Hesap sormak boynumun borcu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'nın LiveCom ödülünü rüşvet karşılığı aldığı iddialarını sert bir dille yalanladı. İddiaların seçim öncesi CHP tarafından kendisini yıpratma amacıyla ortaya atıldığını kaydeden Gökçek, ''Bana iftira atandan hesap sormak boynumun borcu olsun'' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında Gökçek, bir gazete ve bazı internet sitelerinde yer alan ''LivCom ödülleri rüşvet karşılığı alındı'' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Gazete ve bazı internet sitelerinde çıkan haberlerin yalan ve iftira olduğunu belirten Gökçek, LivCom'un sahibi Alan Smith'in bu iddialara karşılık kendilerine mektup gönderdiğini belirterek, ''Mektupta, 'ödüllerin LivCom'a finansal destek sağlayan kentlere verildiğine dair yorum tamamen asılsızdır. Katılımcı hiçbir kent LivCom'a herhangi bir ödeme yapmamaktadır' ifadeleri yer alıyor'' diye konuştu.

''Bana iftira atandan hesap sormak boynumun borcu olsun'' diye konuşan Gökçek, yaklaşan seçimler öncesi CHP'lilerin kendisini yıpratmaya çalıştığını ileri sürerek, haberi yayımlayan gazetenin sahibinin CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat olduğunu söyledi.

Toplantıyı terk etti

Bu arada basın toplantısına katılan Yurt Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Necdet Saraç, Gökçek'in gazetelerine hakaret ettiğini ileri sürerek, mahkemeye vereceklerini söyledi. Gökçek ile tartışan Saraç, basın toplantısını terk etti.