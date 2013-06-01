T24 LogoT24 Logo
Gündem

Melih Gökçek'ten Gezi Parkı direnişçilerine: Vallahi sizi bir kaşık suda boğarız!..

Melih Gökçek Gezi Parkı için yapılan eylemleri 'provokasyon' olarak niteledi

01 Haziran 2013 21:11

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 5 gündür Taksim Gezi Parkı için eylem yapan direnişçilere twitter'dan, "Vallahi sizi bir kaşık suda boğarız" dedi.
 
Gökçek, twitter'dan tartıştığı bir kişiye, "Vallahi sizi bir kaşık suda boğarız ama dua edin ki biz demokrasiye inanıyoruz.. Biz de kaba kuvvet ve eşkıyalık yok" ifadesini de kullandı.
 
Gökçek'in attığı tweet'ler şöyle:
 
\
\
 

Ankara'da polis müdahaleleri sürüyor

 
Dün, Ankara'da bazı göstericiler, ABD Büyükelçiliği’nin önünde gösteri yaptı. ABD Büyükelçiliği’nin önündeki gruba polis müdahalesi oldu. Atatürk Bulvarı’nın her iki yönünden de göstericilere Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile tazyikli su sıkıldı. Bugün de Kızılay Meydanı'na girmek isteyen eylemcilere polis, biber gazıyla müdahale etti. 
 

ETİKETLER

melih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24