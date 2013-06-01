Melih Gökçek'ten Gezi Parkı direnişçilerine: Vallahi sizi bir kaşık suda boğarız!..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 5 gündür Taksim Gezi Parkı için eylem yapan direnişçilere twitter'dan, "Vallahi sizi bir kaşık suda boğarız" dedi.

Gökçek, twitter'dan tartıştığı bir kişiye, "Vallahi sizi bir kaşık suda boğarız ama dua edin ki biz demokrasiye inanıyoruz.. Biz de kaba kuvvet ve eşkıyalık yok" ifadesini de kullandı.

Gökçek'in attığı tweet'ler şöyle:

Ankara'da polis müdahaleleri sürüyor

Dün, Ankara'da bazı göstericiler, ABD Büyükelçiliği’nin önünde gösteri yaptı. ABD Büyükelçiliği’nin önündeki gruba polis müdahalesi oldu. Atatürk Bulvarı’nın her iki yönünden de göstericilere Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile tazyikli su sıkıldı. Bugün de Kızılay Meydanı'na girmek isteyen eylemcilere polis, biber gazıyla müdahale etti.