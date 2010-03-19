Melih Gökçek'ten 'Ergenekon' ifadesi

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Ergenekon soruşturması kapsamında mağdur ve müşteki sıfatıyla ifadesi alındı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Ergenekon' soruşturmasında gözaltına alınan bazı kişilerde ele geçtiği iddia edilen ve çeşitli meslek gruplarından kişilere ait olduğu ileri sürülen dinleme tapeleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, mağdur ve müşteki sıfatıyla talimatla ifade verdi.



Gökçek, saat 16.45'te, Ankara Adliyesi'nde, terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmaları yürütmekle görevli ve yetkili başsavcıvekilliğinin bulunduğu kısma geldi.



Cumhuriyet Savcısı tarafından yaklaşık 1 saat 15 dakika ifadesi alınan Gökçek, daha sonra adliyeden ayrıldı.





