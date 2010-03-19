T24 LogoT24 Logo
Gündem

Melih Gökçek'ten 'Ergenekon' ifadesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Ergenekon soruşturması kapsamında mağdur ve müşteki sıfatıyla ifadesi alındı.

19 Mart 2010 02:00

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Ergenekon soruşturması kapsamında mağdur ve müşteki sıfatıyla ifadesi alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Ergenekon' soruşturmasında gözaltına alınan bazı kişilerde ele geçtiği iddia edilen ve çeşitli meslek gruplarından kişilere ait olduğu ileri sürülen dinleme tapeleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, mağdur ve müşteki sıfatıyla talimatla ifade verdi.

Gökçek, saat 16.45'te, Ankara Adliyesi'nde, terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmaları yürütmekle görevli ve yetkili başsavcıvekilliğinin bulunduğu kısma geldi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından yaklaşık 1 saat 15 dakika ifadesi alınan Gökçek, daha sonra adliyeden ayrıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24