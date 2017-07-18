Melih Gökçek'ten 'Anıtkabir' açıklaması

Mimarlar Odası'nın Anıtkabir'de yapılaşma olacağı iddialarına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten açıklama geldi. Gökçek, "Yapılan iş sadece mevcut durumun plana işlenmesinden ibarettir. Binalar için plan değişikliği yaptık, askeri alan ilan ettik" dedi.

Hürriyet'ten Oğuz Demir'in haberine göre Gökçek, düzenlediği basın toplantısında iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Askeri Lojmanlar plan değişikliği yapılana kadar kaçak statüsündeydi, mevcut halinden meşru haline getirdik. Çankaya Belediyesi'nin suçunu ortadan kaldırdık. Askeriye, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden talep etti, bu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyelerinin oybirliğiyle geçti. Yapılan iş son derece meşru. Sadece mevcut durumun plana işlenmesinden ibarettir. Binalar için plan değişikliği yaptık, askeri alan ilan ettik. Mevcut olan durumu korumaktan başka hiçbir şey yapmadık. Mülkiyet de Milli Savunma Bakanlığı'na ait.

Anıtkabir ile bu yerin fiilen bir ilişkisi yok, Anıtkabir planı içerisinde kalan bir yer değil. Sadece plan gereği sit alanı içine alınmış. 6 tane askeri lojman yıllar önce yapılmış, yapılırken bir Allah'ın kulunun sesi çıkmamış, Mimarlar Odası ses etmemiş. Kaçak yapılan binaların kontrolü ilçe belediyelerine aittir. İlçe belediyeleri kalkıp ‘bu binaları neden yaptın' dememişler. Çankaya Belediyesi'nin kullandığı Anıtpark, Anıtkabir'in içi sayılıyor. Anıtkabir'i park olarak kullanıyorlar, kimsenin sesi çıkmıyor."