Melih Gökçek'ten amblem cinliği

T24- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’nın, Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen cami minareli amblemini, üzerinde çok küçük değişiklikler yaparak yeniden Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçirdi. Yeni amblemde de tıpkı iptal edilen amblemde olduğu gibi cami minareleri ve hilal figürü bulunuyor.









Evin Demirtaş'ın Milliyet'te yayımlanan haberine göre, Ankara’nın yeni amblemi belediye meclisine Başkanlık Yazısı olarak geldi. Yazıda, şunlar kaydedildi:

“Ankara’nın yeni ambleminin anlamı şudur; amblemin altındaki hilal ve yıldız ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin birlik ve bütünlüğünü yansıtıyor. Üstündeki 5 yıldız, Anadolu’da kurulan Türk Cumhuriyetlerinin başkentlerini sembolize ediyor. Yukarıya doğru yükselen minareler ve ortasındaki Atakule silueti, Hacettepe sırtlarından Ankara’ya doğru bakışta görülen siluettir. Alttaki hilalin üstünde görülen kale figürleri tarihi Ankara Kalesi’dir.”