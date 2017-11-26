Melih Gökçek’in kedisi de kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla istifa eden Melih Gökçek’in ‘Kanal Ankara’ projesini iptal eden yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, şimdi de Başkent’in kedili logosunu değiştiriyor.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Tuna’nın Ankaralıların talebi doğrultusunda logoyu da değiştireceği öğrenildi.

Gökçek, Ankara’nın, “Hitit Güneş Kursu” olan amblemi yerine, cami minaresi ve üç yıldızdan oluşan yeni bir amblem getirmiş ve Ankara kedisini de logo olarak belirlemişti. Ankaralıların beğenmediği kedili logo için davalar açılmış, Danıştay da 3 bıyıklı “Gülen Ankara Kedisi” logosunu iptal etmişti. Gökçek, Danıştay tarafından Eylül 2011’de verilen iptal kararı üzerine, kediye bıyık ekleyerek logoyu Belediye Meclisi’nden geçirmişti.

Kedinin bıyıklarını kesti

Ancak Gökçek, yeni logo için de dava açılıp iptal kararı çıkınca, bu kez daha önce 3 bıyığı olan kedinin bir bıyığını kesip 2 bıyıklı kedi haline dönüştürmüştü.