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'Melih Gökçek'i korkutan gözaltı şakası'

Aralarında bakanların oğullarının da olduğu iddia edilen yaklaşık 49 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan yolsuzluk operasyonu Twitter'da Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'e de uzandı...

17 Aralık 2013 14:44

Bu sabah başlayan ve üç bakanın oğullarının da gözaltına alınan isimler arasında olduğu yolsuzluk ve rüşvet operasyonu Twitter'da AKP’li Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'e de uzandı. "Odun Herif" adlı Twitter kullanıcısı, Gökçek'in hesabıyla kendi hesabını photoshop'layarak sahte bir diyalog görseli yayımladı. Görselde, “Senin oğlanı içeri almışlar!” diyen kullanıcıya Gökçek, “Nerde okudun” diye sordu; "Odun Herif" de yanıt olarak “Şaka şaka, söyle evden çıkmasın ortalık karışık” dedi.    

Twitter’da Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek’le “Odun Herif”  arasında geçen sahte diyalog şöyle:  

 

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