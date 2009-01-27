Melih Gökçek'e kötü haber

Sayıştay’ın yaptığı inceleme sonucunda belediyeden burs olarak dağıtılan 3.6 milyon TL kuşkulu bulundu.



Sayıştay sorgusunda Ankara Anakent Belediyesi’nin farklı tarihlerde aldığı burs ödeme kararları kuşkuya yol açtı. Cumhuriyet Gazetesi'nde İlhan Taşcı imzası ile yayınlanan habere göre, inceleme kapsamındaki toplam 3 milyon 683 bin 495 TL’lik burs kuşkulu bulundu. Sayıştay’ın sorgusunda, belediyenin yoksul öğrencilere burs dağıtımının dayanağı olan yönetmeliğin de yasaya uygun olmadığı vurgulandı.



Evraklar eksik



Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Anakent Belediye Başkanlığı’nın yoksul öğrencilere dağıttığı burslardan yararlananların “yoksulluk belgesinin” olmadığı ve bursların ödendiğine ilişkin kayıtların bulunamadığı ortaya çıktı. Sayıştay sorgusundaki belirlemede, “Ankara’da ikamet eden ilköğretim, lise ve üniversitede okuyan yardıma muhtaç, fakir, dar gelirli, öksüz, kimsesiz, yetim, şehit aile çocuğu ve deprem ve doğal afetlere maruz kalmış öğrencilere burs verilmesi ile ilgili ödeme evrakları ve eki belgeleri arasında, yardım yapılan ailelerin aylık gelir düzeylerini ve söz konusu yardımın ilgilelere ulaştırıldığını kanıtlayacı belgelerin bulunmadığı tespit edilmiştir.”



Açıklama istendi



Sayıştay, yaptığı belirlemenin ardından Ankara Anakent Belediyesi’nden şu belgeleri ve açıklamaları istedi: “Belediye meclisinin uygun gördüğü ailelere ilişkin belediye meclisi kararı ve söz konusu ailelerin fakir olduklarını kanıtlayıcı belgelerin; Deprem, sel, heyelan vb. nedenlerle tabii afetlere maruz kalan ailelerin söz konusu doğal afetlere maruz kaldığını kanıtlayıcı belgelerin; okul ihtiyaçları ve giyimleri aileleri tarafından karşılanamayan dar gelirli ailelerin dar gelirli olduklarını kanıtlayıcı belgelerin; yardımın ilgililere ulaştırıldığını kanıtlayıcı banka mutabakat yazılarının veya elden teslimlerde ilgililerin yardımı aldıklarına dair imzaların gönderilmesi... Aksi takdirde yardım yönetmeliği hükümlerine aykırı olan 3 milyon 683 bin 495 YTL burs yardımı yapılması gerekçelerinin açıklanması...”



13 görevli sorumlu tutuldu



Sayıştay kuşkulu bulunan burslarla ilgili olarak aralarında eski Anakent Belediyesi Genel Sekreteri Kadir Ramazan Coşkun’un da bulunduğu 13 belediye görevlisinin sorumluluğu bulunduğuna işaret etti.



Belediyenin söz konusu bursların gerçekten bursiyerlere ödendiğini ve bursu alanların yoksul olduğunu kanıtlayamaması durumunda, Sayıştay’ın belirlediği sorumlulara zimmet olarak yazılacak. Belirlenen 3.6 milyon TL’lik kamu zararının da sorumlu kişilerden tahsili yoluna gidilecek.



Sayıştay’ın sorgusunda, belediyenin yoksul öğrencilere burs dağıtımının dayanağı olan yönetmeliğin de yasaya uygun olmadığı vurgulandı. Gerekçe olarak, belediyece düzenlenen yardım yönetmeliği konusunda Sayıştay’dan görüş alınmaması gösterildi

