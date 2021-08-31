Melih Gökçek’ten Kılıçdaroğlu’na: Taliban ABD’ye çalışan Afganları helikopterden asıp şehirde dolaştırmış, dostun Biden seni de satmasın

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Taliban tarafından helikopterden sarkıtıldığı ileri sürülen bir kişinin videosunu paylaşarak, "Taliban ABD’ye çalışan Afganları Helikopterden asıp şehirde dolaştırmış, dostun Biden seni de satmasın" sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

CHP'li Başarır'dan tepki

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada "Afganistan resmi mercileri ile görüşürüz diyen Ömer Çelik bir anlamda Afganistan‘ı tanımıştır. Afganistan’da görüşebileceği hangi resmi merci var merak ediyorum. Seçilmiş, sandıkla gelen bir iktidar mı var? Sonuçta Afganistan‘ı zihnen tanıyan partinden ve onunla aynı düşündüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı‘ndan utanmalısın. Utanması gerekenler Orta Doğu‘da, Afganistan’da Amerika’nın taşeronluğunu yaparak Müslüman kanı dökenlerdir! Bu yüzden kafanı kaldır ve önce tabelana bak" ifadesini kullandı.