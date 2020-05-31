Melih Gökçek'ten İmamoğlu'na: Bu millet senin k.çına ilk seçimde tekmeyi atmayı bilecektir

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, "Bu millet senin k.çına ilk seçimde tekmeyi atmayı bilecektir" dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet’in ve Yılmaz Güney’in kabirlerini ziyaret ettiği anlara ait videoları paylaşan Gökçek, yazdığı notuyla tepki geçti.
Gökçek’in Twitter adresinde paylaştığı ifadeler şöyle:
“Yılmaz Güney’in mezarını ziyarette elde çiçekler, saygılar, el pençe durmalar… Cihan padişahı atamız Fatih Sultan Mehmed’in türbesini ziyarette eller k.çta, yetmedi tekme. Bu millet senin k.çına ilk seçimde tekmeyi atmayı bilecektir”