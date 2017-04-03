“Melih Gökçek, siyasetteki FETÖ imamıdır”

CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Adana İl Örgütü'nde katıldığı toplantıda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında iddialarda bulundu.

Ağbaba, etkinlikte konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Siyasetin imamı gibi görünen 'Sol ve FETÖ' diye kitap yazan yerel yöneticisidir. Boşuna yazmadı o kitabı. O siyasetteki FETÖ imamıdır. Karısının ismini FETÖ okullarına veren, parsel parsel Ankara'yı teslim eden siyasetin imamı utanmadan çıkmış kitap yazmış. Solda, o topraklarda FETÖ yetişmez, onu bilin. FETÖ ile ilgili Akıncı iddianamesinde siyasi ayak yok diyorlar. Bu iddianameyi bakanlık koridorlarında değiştirenler, müdahale edenler darbenin siyasi ayağıdır. Şu anda meclistedir ve hükümettedir. Siyasi ayak olmadan darbenin planlanması ve yapılması mümkün değildir. Türkiye'nin milli istihbaratı Twitter'dan 7 yıl önceki paylaşımları bulup insanları cezaevine atıyor ama bir türlü Adil Öksüz'ü bulamıyor. Kimin kaçırdığı biliniyor ancak o da muhtemelen AKP'nin kara kutusudur ki bilerek gizliyorlar."