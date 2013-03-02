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Politika

Melih Gökçek: Sarıgül CHP Genel Başkanı olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, çarpıcı bir iddiada bulunarak Mustafa Sarıgül'ün CHP Genel Başkanı olacağını iddia etti

02 Mart 2013 22:18


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mustafa Sarıgül'ün yerel seçimlerden sonra CHP Genel Başkanı olacağı iddiasında bulundu. 'Kılıçdaroğlu'nun da bunu bildiğini' söyleyen Gökçek, "İsterse iddialaşırım" dedi.

Gökçek, Aydın Kültür Merkezi'nde AK Parti İl Teşkilatı'nca ''Lider Ülke Türkiye, Yerel Yönetim Programı'' adı altında düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda Ankara'da bugüne kadar hayata geçirdikleri projeler ile 2013 hedefleri hakkında bilgi veren Gökçek, ''Vizyonumuz dünya belediyelerine hizmet anlayışı ve sunumunda esin kaynağı olmak'' dedi.

Gökçek, belediye olarak altyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyeciliğe de büyük önem verdiklerini, bunun en az altyapı çalışmaları kadar önemli olduğunu vurgulayarak, ''Bu hizmetleri yapmadığınız takdirde kentte huzuru temin edemezsiniz'' diye konuştu.

Sunumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökçek, Aydın'ı, belediyecilik anlamında bir şey kazandırılmamış ve kasabaya dönmüş halde bulduğunu söyledi.

Gökçek, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'ye geçip geçmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, ''Mustafa Sarıgül, CHP'den aday yapsınlar ya da yapmasınlar, seçilsin ya da seçilmesin, yerel seçimlerden sonra CHP Genel Başkanı olur. Kılıçdaroğlu da bunu biliyor, isterse iddialaşırım'' dedi.

 

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