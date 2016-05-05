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Politika

Melih Gökçek: Olağanüstü kongre kararına neden olan olayları bilmiyoruz, bilmek de istemiyoruz

"Davutoğlu'nun vedası son derece seviyeli ve birleştiriciydi"

05 Mayıs 2016 19:27

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra partisini olağanüstü kongreye götürme kararı almasıyla ilgili olarak, "Karara neden olan olayları bilmiyoruz, bilmek de istemiyoruz" dedi.

"Bizde bir gelenek vardır. Hareketin büyükleri bir karar verdi mi bize onu tartışmak değil, verilen karara uyarız" ifadesini kullanan Gökçek, "Önemli olan karşılıklı saygı, sayın Davutoğlu'nun vedası son derece seviyeli ve birleştirici. İşte bizim gücümüz buradan geliyor. Lidere bağlı olmak, birlik ve beraberliği korumak bizim için asıldır" diye yazdı.

Melih Gökçek'in Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle: 

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