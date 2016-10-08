Melih Gökçek: Muazzam bir silahlanma oldu, pompalı tüfeği alan evine atıyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı canlı yayında 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Bunu gizlemenin bir âlemi yok” diyerek Türkiye’deki vatandaşların silahlandığını söyledi. Gökçek, “Muazzam bir silahlanma oldu. Pompalı tüfeği alan evine atıyor. Sen yarın bir darbe yapmaya kalksan, senin elinde piyade tüfeği, kaleş varken, bu kalkıp pompalı tüfeğiyle gelmeyecek mi? Acımaz da. Şunu artık anladılar bütün dünya bize bir tezgah yapıyor” diye konuştu.

Cumhuriyet’in haberine göre Gökçek’in açıklamaları şöyle:

“Ben bunun yasal hale gelmesi için her televizyonda anlatıyorum. Muazzam bir silahlanma oldu. Pompalı tüfeği alan evine atıyor. Sen yarın bir darbe yapmaya kalksan, senin elinde piyade tüfeği, kaleş varken, bu kalkıp pompalı tüfeğiyle gelmeyecek mi? Acımaz da. Şunu artık anladılar bütün dünya bize bir tezgah yapıyor. Darbe olsun da gelsin beni öldürsünler diye mi bekleyecekler.

“Askeri kıtalarda, astsubaylarda ‘hadi yapsınlar da görelim’ diyorlarmış. Askerinin içerisinde bir kere yapmaları mümkün değil, çeker çeker vururlar. İkincisi anında dışarı çıkar vatandaş ve en güzel şekilde cevap verir” dedi. Artık darbe ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu dile getiren Gökçek, yeni tehlike olarak Alevi-Sünni çatışmasını işaret etti. Bu yönde bir “teşvik ve tahrik” olduğunu dile getiren Gökçek şöyle konuştu: “Özellikle bazı ateist Alevi dernekleri var. Alevilerin büyük bir kısmı Müslümandır, alnı secdeye gelir. Bunlar bizim başımızın tacı olan insanlardır. Ama özellikle Avrupa kökenli, ateist olan Alevi dernekleri, bunların gayesi Türkiye falan değil. Türkiye’de bu çatışmayı çıkarmak isteyen dernekler var. Bunlar gelip Türkiye’de karışıklık çıkartmak isteyebilir.”