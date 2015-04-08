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Oğlu AKP'den aday olamayan Gökçek: Önümüzdeki günlerde muhalefet partileri için çok şey dinleyeceksiniz

Melih Gökçek, oğlu Osman Gökçek'in aday gösterilmemesiyle ilgili açıklama yaptı

08 Nisan 2015 09:53

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Osman Gökçek'in AKP 'den milletvekili adayı gösterilmemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gökçek, oğlunun aday gösterilmemesine üzüldüğünü belirttiği açıklamasında muhalefetin Bülent Arınç'ın yakın çevresine “Benim bu partide hatırım varsa Melih Gökçek’in oğlunu (Osman Gökçek) aday göstermezler” dediği iddialarını gündeme getirmesiyle ilgili, "Merak etmeyin önümüzdeki günlerde muhalefet partileri için benim ağzımdan TV'lerde çok şey dinleyeceksiniz" dedi.

Gökçek ayrıca,  "Önemli olan 2 ay sonra Anayasayı değiştirecek TBMM 'ye sokmak" diyerek, "elinden gelen gayteri göstereceğini" ifade etti.

Melih Gökçek'in açıklaması şöyle:

 

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