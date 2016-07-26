Melih Gökçek: Kızılay Meydanı’nın adı değişecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Boğaziçi Köprüsü’nün adının ’15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ olarak değiştirilmesinden sonra Kızılay Meydanı’nın da isminin değiştirleceğini açıkladı. Gökçek, meydanın adının '15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanı' olarak değiştirleceğini ifade etti.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre, TBMM’nin hemen karşısında bulunan Genelkurmay Kavşağı'nın adının da “15 Temmuz Şehitler Meydanı” olması benimsendi.

Gökçek, her iki bölgeye şehitler anısına birer anıt dikmeye karar verdiklerini de söyledi.

Kızılay Meydanı, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın merkezi olarak biliniyor. Adını 1929 yılında yaptırılan ancak bugün mevcut olmayan Kızılay genel merkez binasından alıyor.