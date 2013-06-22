T24 LogoT24 Logo
Gündem

Melih Gökçek kendi senaryosuyla ilgili olarak halkı uyardı

Beyaz TV’de yayınlanan Basın Kulisi programına katılan Melih Gökçek, dış güçlerin kendisine suikast düzenleyebileceğini iddia etti

22 Haziran 2013 15:49

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı programda ilginç iddialarda bulundu. Gezi Parkı olaylarını değerlendiren Gökçek, dış güçlerin Türkiye üzerinde oyunlar oynadığını ifade ederek, suikastların olabileceğini söyledi.

Melih Gökçek’in konuşmasından satır başları şöyle:

 

İnsanları birbirine kırdıracaklar


Bu aşamayı başaramayınca bu güçlerin uyguladığı metod, suikastlar yapmak. Tercih sırasını nasıl yaparlar onu bilemiyorum. Ama onlar için birinci tercih onlar için devletin üst kademesinden olabilir… Ses getirebilecek birisi olmalı. Bu Melih Gökçek de olabilir. Bu isimlerden bir tanesine suikast yaparak ortalığı birbirine katmak, ortalığı kan gölüne çevirmek. Veya iki tane işadamını öldürecekler, ya da Gezi eylemlerinde adı sivrilen birilerini öldürecekler. Bir suikast zinciri başlatacaklar. İnsanları birbirine kırdırmak için.
 

 

Ölürsem sakin olun


Beni de vurabilirler. Beni vurdukları için kimse sokağa dökülmesin. Bu dış güçlerin ve ajanların işidir. Türkiye'nin bekasını bozup, bizi birbirimize düşürmeye çalışan, alçakların işidir.

 

İç çatışma çıkaracaklar


Türkiye'de şu anda PKK ve Türk-Kürt meselesi ortadan kalkıyor. Türkiye'de iç çatışma çıkarabilecek tek bir ihtimal var. O da Alevi-Sünni çatışması…Ve bunu körükleyecekler. Alevi ve Sünni et-kemik gibidir. Alevi-Sünni ayrımı yapan vatan hainidir. Bütün mesele Alevi-Sünni'yi birbirine düşürmektir.''

ETİKETLER

melih gökçeksuikastgezi parkıbeyaz tv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24