Melih Gökçek kendi senaryosuyla ilgili olarak halkı uyardı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı programda ilginç iddialarda bulundu. Gezi Parkı olaylarını değerlendiren Gökçek, dış güçlerin Türkiye üzerinde oyunlar oynadığını ifade ederek, suikastların olabileceğini söyledi.



Melih Gökçek’in konuşmasından satır başları şöyle:

İnsanları birbirine kırdıracaklar



Bu aşamayı başaramayınca bu güçlerin uyguladığı metod, suikastlar yapmak. Tercih sırasını nasıl yaparlar onu bilemiyorum. Ama onlar için birinci tercih onlar için devletin üst kademesinden olabilir… Ses getirebilecek birisi olmalı. Bu Melih Gökçek de olabilir. Bu isimlerden bir tanesine suikast yaparak ortalığı birbirine katmak, ortalığı kan gölüne çevirmek. Veya iki tane işadamını öldürecekler, ya da Gezi eylemlerinde adı sivrilen birilerini öldürecekler. Bir suikast zinciri başlatacaklar. İnsanları birbirine kırdırmak için.



Ölürsem sakin olun



Beni de vurabilirler. Beni vurdukları için kimse sokağa dökülmesin. Bu dış güçlerin ve ajanların işidir. Türkiye'nin bekasını bozup, bizi birbirimize düşürmeye çalışan, alçakların işidir.

İç çatışma çıkaracaklar



Türkiye'de şu anda PKK ve Türk-Kürt meselesi ortadan kalkıyor. Türkiye'de iç çatışma çıkarabilecek tek bir ihtimal var. O da Alevi-Sünni çatışması…Ve bunu körükleyecekler. Alevi ve Sünni et-kemik gibidir. Alevi-Sünni ayrımı yapan vatan hainidir. Bütün mesele Alevi-Sünni'yi birbirine düşürmektir.''