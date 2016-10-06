Melih Gökçek: Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbeden haberi vardı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’da gerçekleşen darbe girişiminden haberi olduğu iddia etti.

A Haber'de yayınlanan Söz Teması programına konuk Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Murat Aksoy'un Eylül 2015'te Halk TV'de konuk olduğu programda "Şu anda darbe seçeneği bile Ankara'da konuşuluyor" diye darbe olacağını söylediği görüntüler yayınlandı. Görüntülerin ardından Gökçek "Danışmanının Kılıçdaroğlu'na haber vermemesinin ihtimali var mı yüzde yüz Kılıçdaroğlu'nun da darbeden haberi vardı" ifadelerini kullandı.