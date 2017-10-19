T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Melih Gökçek, istifa etmek için 10 Kasım'da gövde gösterisi yapmayı bekliyor" iddiası

Gökçek’in “Erdoğan’la son bir kez görüşmem lazım” diye ısrar ettiği öne sürüldü

19 Ekim 2017 22:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 10 Kasım’da görevi bırakmak istediği öne sürüldü.

İddiayı Kanal D Ana Haber muhabiri Seçil Özer dile getirdi. Ahmet Hakan’ın sunduğu Kanal D Ana Haber’e bu akşam canlı bağlanan Seçil Özer, Gökçek’in “Erdoğan’la son bir kez görüşmem lazım” diyerek istifa etmediğini söyledi.,

Kanal D muhabiri, Gökçek’in 10 Kasım’da yapılacak Ankara  Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı sonrasında istifa etmeyi planladığını aktardı. Gökçek’in istifa kararını duyururken belediye çalışanlarının yanı sıra Ankaralıları da davet edeceği bir toplantıda bu zamana kadar yaptığı icraatları sinevizyon gösterisi eşliğinde anlatarak gövde gösterisi yapmayı ve ondan sonra görevi bırakmayı planladığı bilgisi de Kanal D Ana Haber’de aktarılan detaylar arasında.

Kanal D muhabiri Seçil Özer, Gökçek’in istifasının istendiği haberini de ilk duyuran isimdi.

ETİKETLER

melih gökçekistifaankarabelediyeerdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24