Melih Gökçek'in 'müdahalesi'yle Söğüt İnşaat milyonlar kazanmış

Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin analizasyon ve asfalt ihalelerinin büyük çoğunluğunu alan Mustafa Akan’ın sahibi olduğu Söğüt İnşaat şirketinin, imar planında satıştan sonra yapılan değişiklikle milyonluk kazanç sağladığı ortaya çıktı. 90 bin metrekarelik inşaat alanı için Söğüt İnşaat’a satılan araziye, emsal değişikliği ile, 450 bin metrekarelik inşaat yapıldığı belgelendi. Söğüt İnşaat, haksız emsal kullandığı araziye Metromall AVM ve Metromall Konutları'nı yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla görevden el çektirilen Gökçek, 2009’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait Eryaman’daki 49 bin metrekarelik otobüs garajını satışı için ihaleye çıktı. Söz konusu araziye 1994 ve 2003 yıllarında iki ayrı imar tadilatı yapılmış, arazinin imarı 1.8 emsal ve taban alan katsayısı 0.60 olarak belirlenmişti.

İhaleyi Söğüt İnşaat 20 milyon 100 bin TL teklif vererek aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın son yıllarda açtığı 8 ihalede toplamda 1.5 milyar dolardan fazla iş alan Söğüt İnşaat, belediyeye başvurarak yeni bir imar düzenlemesi istedi. Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, 13 Mayıs 2011’de toplanan Belediye Meclisi, mevcut imar planında oy çokluğu ile iki cümlelik değişiklik yaptı. Arazinin, Dumlupınar 30 Ağustos caddesinde kalan kısmında yol kotu “0+0” şeklinde belirlenip, arazide kotun altında kalan bölümler ise “emsal dışında” bırakıldı. Kararı başkanvekilleri değil, doğrudan Melih Gökçek imzaladı.

Onay sonrasında Söğüt İnşaat, caddenin arkasında kalan kısmı yaklaşık 30 metre kazarak inşaat zeminini o kotta başlattı. Normalde araziye 90 bin metrekarelik inşaat yapılacakken, yapılan değişiklikle Söğüt İnşaat, Metromall AVM ve Metromall Konutları projesini gerçekleştirdiği arazide 450 bin metrekarelik inşaat alanı elde etti. Böylelikle, arazinin emsali 1.8 değil, 9 olarak gerçekleşti. İmar değişikliğinin satıştan önce yapılması ve ihaleye ikiden fazla firmanın girmesi halinde, belediyenin satıştan 100 milyon TL’den fazla kazanç elde edebileceği belirtildi.