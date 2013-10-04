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Yaşam

Melih Gökçek 'fıskiyeyi kimin kırdığını' açıkladı

Twitter'da konuşulan 'Fıskiyeyi kim kırdı' sorusuna cevap veren Gökçek, 'Kamera görüntülerine baktım sakallı birisi kırmış, Ahmet Hakan'a benziyor' dedi

04 Ekim 2013 11:21

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter’da kendi adına açılan bir hesaptan atılan “Fıskiyeyi kim kırdı?” tweetiyle ilgili ilk kez konuştu.

Twitter 'da sık sık kapışarak gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Gazeteci Ahmet Hakan aynı programda buluştu.

Program sunucusu Mesut Yar, Twitter'da Melih Gökçek adına açılan bir hesaptan atılan ve günlerce tartışılan “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önündeki fıskiyeyi kim kırdı” olayını gündeme getirdi. Günlerce Twitter'da konuşulan "Fıskiyeyi kim kırdı" sorusuna cevap veren Gökçek, "İlk defa burada söylüyorum, kamera görüntülerine baktım sakallı birisi kırmış, Ahmet Hakan'a benziyor" dedi. Ahmet Hakan, Gökçek'in bu sözlerine "Ben o tarihte Ankara'da değildim, şahitlerim de var" diye cevap verdi.

 

‘Beni haber yapmıyorsunuz’

 

Ahmet Hakan" 23 senedir tanıyorum Melih Başkanı, Ben bir gazetede çalışıyordum. Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı değildi, adaydı. Gazeteyi aradı, "Beni haber yapmıyorsunuz ama seçimi ben kazanacağım" dedi.

 

‘Başkan, Instagram’a sakın bulaşma

 

Melih Gökçek, zamanı olmadığı için Facebook'a girmediğini söyledi. Gökçek'in bu sözleri üzerine Ahmet Hakan, "Başkan Instagram'a sakın bulaşma" dedi.

 

Hakan’a beyaz çorap

 

Sanal alemde bir birlerine karşı oldukça sert ifadeler kullanan ikili, canlı yayından karşılıklı iltifatlarda bulunması şaşırttı. Ahmet Hakan'nın 90 yıllarda beyaz çoraplı fotoğrafını yayımlayan Melih Gökçek, bu kez canlı yayında rakibine Ankara'dan getirdiği beyaz çorapları hediye etti.

 

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