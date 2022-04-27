Melih Gökçek döneminde iki yılda içeceğe 2,3 milyon lira ödenmiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi; eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 1 milyon 243, 2017 yılında da 1 milyon 54 bin TL güncel değerli içecek harcaması yapıldığını bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir şirket olan ANFA'nın bu iki yılda ajanda maliyeti için ise 32 milyon ödendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkanlık makamının içecek masrafının yıllık 1 milyon TL olduğu iddialarına ilişkin olarak, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "1 milyon TL'lik içecek masrafı başkanlık makamının değil, özel kalem müdürlüğünün toplu harcama tutarı" denilirken, Gökçek dönemine ait veriler de paylaşıldı.

Açıklamada Gökçek dönemi ile ilgili olarak şu bilgiler yer aldı:

"Önceki dönemde ABB Özel Kalem Müdürlüğünün hediyelik eşya ve temsil ağırlama giderlerinin Belediye şirketlerinden yapıldığı bilinmektedir. Sadece ANFA şirketinden bu kalemlerde 2016 yılında 1.000.000TL güncel değerli, 2017 yılında ise 2.500.000TL güncel değerli harcama yapılmıştır. Bu iki yılda ANFA’nın yalnızca ajanda alımına güncel tutar olarak toplam 32 MİLYON 302 BİN TL harcadığı tespit edilmiştir..

Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 1.243.000 TL güncel değerli, 2017 yılında ise 1.054.000 TL güncel değerli içecek harcaması yapılmıştır. Bununla birlikte çikolata ve kuruyemiş alımı da gerçekleştirilmiştir. Yeni dönemde kuruyemiş ve bayramlar hariç çikolata alınmamaktadır."

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