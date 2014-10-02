'Melih Gökçek damacana şirketlerini satın alıyor'

Halkın sağlığını tehlikeye attıkları ve görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan Tüketici ve İklimi Koruma Derneği adliye önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya katılan CHP'li vekil Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Ankara'daki 10 damacana şirketinden 4'ünü satın aldığını ve sektörü ele geçirmeye çalıştığını iddia etti.

'Ankara'nın sorunu Melih Gökçek'tir'

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Nazlıaka konuşmasında, "Bildiğiniz gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi 20 yıldır aynı zihniyet tarafından yönetilmektedir. Bu zihniyet Ankara’nın her karış toprağını ranta dönüştürmeyi amaçlayan, sadece kendisini, ailesini ve çevresini zengin etmeye çalışan bir zihniyettir. İçinde bulunduğumuz dönemde Ankara suyu, havası kirli sanatının içine tükürülen, gece vakti ormanları yok edilen, üst geçitleri çöken, alt geçitleri bir yağmur yağdığı zaman göle dönüşen zavallı bir şehir haline dönüşmüştür" açıklamlarında bulundu. Ankara tarihsel zenginliklerini kaybetmenin yanı sıra her geçen gün geçmişten aldığı o gücü de kaybetmektedir diyen Nazlıaka, "Hangi sorunu konuşursak konuşalım aslında Ankara’nın tek bir sorunu vardır. Ankara’nın sorunu Melih Gökçek'tir" dedi.

'Damacana şirketlerini satın alıyor'

Nazlıaka, "Ankara’nın bu en temel sorunuyla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün burada suç duyurusunda bulunuldu Melih Gökçek’le ilgili olarak. Çünkü; her şeyden önce kamuoyundan bir bilgiyi sakladı. Kamuoyuna ve devlete Kızılırmak suyunu verdiğini sakladı. Biz kendisine bunu itiraf ettirdik. Ardından çelişkili açıklamalar yaptı. 3 aydır veriyordum dedi, sonra 6 altı aydır veriyorum, dedi. Ama sürekli bir şeyleri saklama derdindeydi" dedi. Kendisi aslında Ankara’nın şebeke suyunu temizlerken ortaya damacana şirketlerine yatırım yaptığı ortaya çıktı diyen Nazlıaka, "Şuan Ankara’da 10 damacana şirketinden 4’ünü satın almış diğerleriyle de görüşme halinde. Biz bu süreci de takip edeceğiz. Ey Melih Gökçek madem Ankara’nın suyu bu kadar temizdi, o zaman neden damacana sektörüne yatırım yapıyorsun, bu sektörü ele geçirmeye çalışıyorsun" dedi.