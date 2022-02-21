Melih Gökçek: Bugün ben Mansur'la karşı karşıya geleyim ezer ezer atarım

Ankara Masası TV’de gündeme dair açıklamalarda bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, yerel seçimlerde Ankara’nın kendisi yerine aday gösterilen Mehmet Özhaseki’nin hataları yüzünden kaybedildiğini ileri sürdü.
Programda Özhaseki’nin seçimi kazanması için elinden geleni yaptığını öne süren Gökçek, şunları söyledi:
"AK Parti’yi alamazlardı. Tamamen bizim hatalarımız. Bugün ben Mansur'la karşı karşıya geleyim ezer ezer atarım. Özhaseki aday oldu. Kendisine o zaman ben dedim ki ‘7 puan alttasın sana 6 önerilik bir strateji çiziyorum bunların toplamı 15 puan. 4 puan alırsan 1 puan öne geçeceksin’ dedim. Ama dediğimi yapmadı. Yanındaki, şimdi başka partiye danışman olan bir anketçi var, 'Melih'in yanından uzaklaş' dedi, ürküttü. ve 4 puan farkla Ankara’yı kaybetti."