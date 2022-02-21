Melih Gökçek: Bugün ben Mansur'la karşı karşıya geleyim ezer ezer atarım

Programda Özhaseki’nin seçimi kazanması için elinden geleni yaptığını öne süren Gökçek, şunları söyledi:

"AK Parti’yi alamazlardı. Tamamen bizim hatalarımız. Bugün ben Mansur'la karşı karşıya geleyim ezer ezer atarım. Özhaseki aday oldu. Kendisine o zaman ben dedim ki ‘7 puan alttasın sana 6 önerilik bir strateji çiziyorum bunların toplamı 15 puan. 4 puan alırsan 1 puan öne geçeceksin’ dedim. Ama dediğimi yapmadı. Yanındaki, şimdi başka partiye danışman olan bir anketçi var, 'Melih'in yanından uzaklaş' dedi, ürküttü. ve 4 puan farkla Ankara’yı kaybetti."