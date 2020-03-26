Melih Gökçek 'bir saat düşündü'; Koronavirüs'le mücadele planını açıkladı!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'bir saat kadar' üzerinde çalıştığı Koronavirüs'le mücadele planını açıkladı.

Melih Gökçek'in 15 maddede sıraladığı mücadele planında; fakir ailelere gıda yardımı, bin kişilik ekiple yaşlı evlerine alışveriş yapılması, otobüs sayısını artırmak, belediyenin anons araçlarıyla vatandaşların dışarıya çıkmasının engellenmesi, en az 3 ay boyunca vatandaşlara yüzde 50 daha ucuz su verilmesi gibi öneriler bulunuyor.

Melih Gökçek'in paylaştığı tweet şu şekilde: