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Melih Gökçek belediyenin cipini teslim edeceğini duyurdu

"Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim"

13 Aralık 2021 20:50

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Belediyenin mallarından elinizi çekin" çıkışının ardından eski başkan Melih Gökçek, belediyenin cipinin bugüne kadar güvenliği dolayısıyla kendisinde olduğunu öne sürerken, yarın aracı teslim edeceğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, belediyeye ait bir cipin Melih Gökçek’te olduğunu ve teslim edilmediğini açıklamıştı. Yavaş, "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" diyerek sert çıkmıştı.

"Güvenliğim nedeniyle bendeydi"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek bugün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda söz konusu aracı teslim edeceğini açıkladı. Gökçek, aracın güvenliği dolayısıyla kendisinde olduğunu öne sürdü.

"Yarın aracı teslim ettiriyorum"

Gökçek konuyla ilgili açıklamasında, "Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum" dedi.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında belediyeye ait bir aracın hala eski başkan olan Melih Gökçek'te olduğunu söyleyerek "Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil" ifadelerini kullandı." />
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