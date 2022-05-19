Melih Gökçek, elinde belgeler olduğunu iddia etti: Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında iddialarda bulunan Gökçek,"Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek."