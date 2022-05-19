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Melih Gökçek, elinde belgeler olduğunu iddia etti: Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek

"Anket yapılsa sonuç "Gökçek yolsuzluk yaptı" çıkar; sebebi de Yavaş'ın yaptığı kampanya!"

19 Mayıs 2022 07:34

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek, elinde belgeler bulunduğunu öne süren "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" iddiasında bulundu.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında iddialarda bulunan Gökçek,"Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek."

"Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi yolsuzluk yaptı diye anket yapılsa sonuç ne çıkar" sorusuna ise Gökçek, "Melih Gökçek çıkar. Sebebi de Mansur Yavaş'ın sosyal medyada yaptığı kampanya. Gece gündüz kampanya yapıyor" yanıtını verdi.

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