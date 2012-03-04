Melih Gökçek Ankara'nın her yerine saat kuleleri yapacak!

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 'Ankara önümüzdeki iki sene içerisinde, saat kulelerinin dünyadaki en çok olduğu kent haline gelecek' dedi.

Gökçek, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen “Yerel Yönetimler Danışma Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Ankara'ya yönelik projelerini anlattı.

Melih Gökçek, Ankara'yı kongre ve üniversite merkezi yapmayı hedeflediklerini belirterek, Ankara'yı Türkiye'de ikinci büyük sanayi kenti yapmayı planladıklarını söyledi.

Ankara'yı tıbbın merkezi haline getirmek için yapılan çalışmalara ve turizm konusundaki projeler de değinen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Ankara'nın nüfusunun 4 milyon 890 bin olduğunu, kanunun yasalaşması halinde Ankara'nın il sınırının, Büyükşehir belediye sınırı olacağını ifade etti.

Melih Gökçek, belediye başkanı olduğunda trafikteki araç sayısının 350 bin olduğunu anımsatarak, bugün bu rakamın 1 milyon 372 bine yükseldiğine işaret etti. Gökçek, Hacıbayram Camii çevresindeki restore edilen binaların, fiyatının 1 trilyon liradan, 3 trilyon liraya kadar alıcı bulabildiğini ifade etti. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi'ni de anlatan Gökçek, 13 tane caminin yapılacağını, bunlardan bir tanesinin 9 bin kişilik olacağını ve yanında bir kongre merkezinin de bulunacağını bildirdi.

Dikmen Vadisi 4. ve 5. Etap Projeleri'nde gelinen noktayı da anlatan Melih Gökçek, havaların ısınmasıyla birlikte buradaki gecekonduların yıkımının başlayacağını söyledi.

Gökçek, Ankara'da turizmin geliştirilmesine yönelik projelere de değinerek, bu kapsamda büyük bir hayvanat bahçesi ve Londra'daki 120 metre yüksekliğinde olan dönme dolabın benzerini Güvenpark'da yapmayı planladıklarını da anımsattı.

Ankara'da gerçekleştirecekleri fuar alanını anlatan Gökçek, “Fuar alanı içerisine bir tane de film platosunu kuruyoruz. Film platosunun şartnamesini hazırladık. İnşallah bu hafta içinde ihaleye çıkıyoruz, onu da yurt dışından bir firmanın yapmasını çok arzu ediyoruz. Amacımız şu; Diyoruz ki 'Gelin Ankara'da filim çekin. Size, bu stüdyoları bedava verilim. Ama bir şartımız var.' En az her saat başına 5 dakika Ankara'yı tanıtacaksınız. Ankara'nın turizm potansiyelini arttıracaksınız” diye konuştu.

Melih Gökçek, Haziran ayının 9'undan itibaren alışveriş festivali düzenleyeceklerini, aynı tarihlerde İstanbul'da da böyle bir etkinlik yapılacağını belirterek, “Göreceksiniz ticarette rekabette onların önüne geçeceğiz. Çok değişik hazırlıklarımız var hiç kimseye de söylemiyoruz. Çünkü İstanbul çok rahatlıkla bunları bizden alabilir” dedi. Gökçek, Ankara'ya 5 giriş olduğunu belirterek, buradaki girişlere Selçuklu mimarisiyle 5 kapı yapacaklarını kaydetti.



Başkent'e saat kuleleri



Gökçek, Ankara'da saat kuleleri yapma planları olduğunu da ifade ederek, şunları söyledi:

“Ankara önümüzdeki iki sene içerisinde, saat kulelerinin dünyadaki en çok olduğu kent haline gelecek. Minimum 50 tane hatta 100 tane. Bu saat kulelerinin iki tane işlevi olacak. Bir kısımı tarihi saat kuleleri olarak ortaya çıkacak. Bir kısmı da 'Tema saat kuleleri' olacak. Mesela yurt dışında görmüşsünüzdür. Saat başına bir de bakarsınız ki bazı balerinler çıkar dans eder, dolaşır içeri girer. Bunu zihninizde bir fikir olsun diye söyledim. Bizim de mesela şimdi yapılıyor ihalesini de yapmak üzereyiz, seğmenler çıkıp her saat başı dans edecek, ve içeri girecek. Ama çok daha orijinal fikirler var. Bu orjinal fikirlerle her tarafta saat olacak ve insanlar diyecekler ki gidelim Ankara'ndaki saat kulelerini gezelim diyecekler”

Melih Gökçek, kent içi yol yapımı konusundaki projelere de değinerek, asfalt çalışması konusunda yine rekor kıracaklarını söyledi.

Gökçek, Ankara'da 3 tane teleferik projelerinin olduğunu hatırlatarak, Kızılay-Dikmen Projesiyle günlük 40 bin kişinin taşınabileceğini söyledi.

AKP Ankara İl başkanı Murat Alparslan ise halkın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çözüm üretmek durumda olduklarını bu yönde çalıştıklarını ifade ederek, iktidara giden yolun anahtarının yerel yönetimlerden geçtiğini söyledi.

Bu arada daha önce, Yerel Yönetimler Danışma Toplantısı'na katılacağı bildirilen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, şehir dışında olması dolayısıyla toplantıya katılamadı. Toplantıya, AKP Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç katıldı.