Melih Gökçek, Ankapark’ın tanıtım çadırına 1.7 milyon TL harcamış

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in “turist rekoru” kıracak iddiasıyla 750 milyon dolar harcadığı Ankapark’ın tanıtımı için kurulan çadırın maliyeti de ortaya çıktı. Belediyenin çadırın kurulumu için 1.7 milyon TL harcadığı öğrenildi. Belediye yetkilileri, maliyeti bugünkü döviz kuruyla 7.5 milyon TL’yi bulan çadıra harcanan parayla “Toplam 10 köyün açıktan akan kanalizasyon sorununun çözülebileceğini” ifade etti.

750 milyon dolar harcanmıştı

Tüm itirazlara karşın Melih Gökçek yönetimi tarafından 750 milyon dolar harcanarak Atatürk Orman Çiftliği arazisine inşa edilen ve atıl kalan Ankapark’ın tanıtımı için kurulan çadıra harcanan paranın miktarı da dudak uçuklattı. Edinilen bilgiye göre Akköprü’ye kurulan alüminyum konstrüksiyonlu çadırın kurulumu için 1.4 milyon TL, çadırın içine kurulan klima için ise 298 bin TL harcandı. Belediye kasasından harcanan paranın bugünkü döviz kuruyla 7.5 milyon TL’yi bulduğu belirtilirken, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çadır için harcanan parayla, “Toplam 10 köyün açıktan akan kanalizasyon sorununun çözülebileceğini” ifade etti.

Hukuki süreç başlatıldı

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, tanıtım çadırından doğan kamu zararının giderilmesi için hukuki süreç de başlattı. AOÇ arazisi üzerinde demir yığını halinde atıl şekilde bekleyen Ankapark’ta görevli personel de ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, tesisin devri için hukuki girişim başlatmasına karşın halen bu konuda bir ilerleme sağlanamadı. Bunun üzerine Belediye, Ankapark’a giden yollara “Ankapark’ı geri almak için hukuk mücadelemiz sürmektedir” afişleri astı.