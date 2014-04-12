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Melih Gökçek: AKP'li bir vekil kasetle istifa ettirildi

Gökçek: Bir vekili şantajla istifa ettirdiler partiden. Şantajla. Kaset şantajıyla. Rivayet odur ki, 4 tane kaset sunmuşlar önüne. Hadi istifa etme de görelim

12 Nisan 2014 12:26

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP’den bir milletvekilinin kasetlerle tehdit edilerek istifa ettirildiğini iddia etti.

Gökçek, A Haber’de katıldığı bir programda şöyle konuştu:

“Kardeşlerinin kusurlarını araştırmak için belge biriktiriyorlar. Öyle şeyler anlatıyorlar ki inanmak istemiyorum. İspat edemem de. Mesela AK Partili, lider konumundaki arkadaşlarımızdan bir tanesini 4-5 sefer gittiği otelde, hep aynı odayı veriyorlar. Aklımıza neler geliyor neler. Ayrı ayrı zamanlarda 4-5 defa aynı odaya verilmesi tesadüf mü? Koca otel, yüzlerce oda var. Bunlar tesadüf mü? Bana göre değil. Herkesin özel hayatı kendisine ait. Sen kalkıp şantaj malzemesi olarak bunları niye biriktiriyorsun? Milletvekillerinden bazıları istifa etti. İsmini vermeyeyim. Ama eskiden bayağı önemli mevki ve makamda olan bir kişiye, ben biliyorum, kaç tane hususu dile getirmişler. Bana geldi bilgisi. Şantajla istifa ettirdiler partiden. Şantajla. Kaset şantajıyla. Rivayet odur ki, 4 tane kaset sunmuşlar önüne. Hadi istifa etme de görelim. Adam istifa etti gitti. Ne şimdi bu Allah aşkına?”              

 

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