Melih Gökçek, 12 kalem oyuncağa 9 yıl önce 916 bin TL harcamış

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Beypazarı'ndaki tarih müzesinde sergilenmek üzere satın aldığı 44 kitre bebek için ödediği 366 bin TL tartışma konusu olurken, Melih Gökçek'in 2012 yılında 12 kalem oyuncak için 916 bin 640 TL harcadığı ortaya çıktı.

Ankara'da Beypazarı ilçesindeki Tarih Müzesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan kitre bebeklere ödenen 366 bin TL'yi eleştiren Melih Gökçek'in 2012 yılında 12 kalem oyuncak için belediye bütçesinden 916 bin 640 TL ödediği ortaya çıktı. "Konuşan kedi", "Dans eden müzikli kedi" gibi oyuncakların döviz kuru üzerinden bugünkü değeri ise 5 milyon TL'yi buldu.

Sağlıklı nesiller için

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek döneminde "12 Kalem Oyuncak" adı altında yapılan ihalenin detayları, belediye kasasından oyuncaklara harcanan parayı kalem kalem ortaya koydu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sözleşmesi 2012 yılının Ekim ayında imzalanan ihale kapsamında oyuncaklara dolar kurunun 1.75 TL olduğu dönemde toplam 916 bin 640 TL ödedi.

İhale dokümanında oyuncakların sağlıklı bir nesil yetiştirmek amacıyla satın alınacağı ve sünnet şölenine katılanlara, Akçay'a tatile giden başarılı öğrencilere, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan çocuklara dağıtılacağı ifade edildi.

6 bin 500 adet pelüş hayvan

11 bin adet futbol topunun satın alındığı ihalenin dokümanlarına göre sipariş listesi şöyle sıralandı:

"50 bin adet dikenli plastik top, 8 bin adet oyuncak badminton raket seti, 6 bin 500 adet pelüş oyuncak hayvan, 11 bin adet plastik araba, 9 bin 600 adet kutulu aksesuarlı bebek, 3 bin 420 adet dans eden müzikli bebek, 15 bin adet dans eden müzikli kedi, 2 bin adet konuşan kedi, 15 bin 120 adet kalem pil, 56 bin 500 adet ip saçlı bez bebek."