Melih Bulu Uykusuz dergisinin kapağında: "Ben gene liyakatsiz çıkıyorum"

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi'ne atanan ve protesto edilen rektör Melih Bulu'yu taşıdı.

Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı öğrenciler protestolarını sürdürürken; polis orantısız güç ve gözaltılara devam ediyor.

Bulu'yu kapağına taşıyan Uykusuz'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Nereden bakarsan bak liyakatsizsin" notu düşüldü.

Uykusuz'un kapağı şöyle:

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