Melih Bulu: Boğaziçi Uzay Enstitüsü’nü kurmaya ne dersiniz?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadığı Melih Bulu, Twitter hesabından 'Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nın resmini paylaşarak Boğaziçi Uzay Enstitüsü kurma önerisi sundu.

Melih Bulu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi’nin uzay çalışmalarının merkezinde olmasını çok isterim ODTÜ, İTÜ ve Sabancı gibi.

Disiplinlerarası çalışma kültürümüzle Türkiye’nin bugün açıklanan uzay hedeflerine ulaşılmasında önemli katkı sağlayabiliriz.

Boğaziçi Uzay Enstitüsü’nü kurmaya ne dersiniz?".

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