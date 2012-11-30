Melek Karaaslan davasında tutuklama talebi reddedildi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde 3 ay tuvalete kapatılan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 24 yaşındaki Melek Karaaslan ile ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme Heyeti, sanıkların tutuklanması talebini red etti.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde çocuk yaşta evlendirilen, evliliği boyunca 8 yıl şiddet gören, 3 ay tuvalete kapatılan 24 yaşındaki Melek Karaaslan'ın ölümüyle ilgili eşi Ferdi Karaaslan, babası Kasım Levent, kayınpederi Kudbettin Karaaslan ve kayınvalidesi Naciye Karaaslan hakkında "müebbet hapis" istemiyle açılan davanın ilk duruşması dün (29 Kasım 2012) Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada sanıklar, tarafların avukatları hazır bulundu. İddianamenin okunmasından sonra sanıkların ifadelerine geçildi. Melek'in babası Kasım Levent, kızının eşi ve ailesi tarafından öldürüldüğünü, şikayetçi olduğunu belirtti.

Levent, defalarca kızını almak için damadının evine gittiğini, ancak içeriye alınmadan geri gönderildiğini, son olarak oğlunu İstanbul’dan çağırdığını ve oğlu ile birlikte kızını alarak hastaneye götürdüğünü söyledi.

Baba Levent’ten sonra Karaaslan’ın eşi Ferdi Karaaslan ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Karaaslan, eşinin kümeste değil, kendisiyle birlikte aynı yatakta yattığı iddiasında bulundu. Hakimin yaraları nasıl görmedin sorusuna ise Karaaslan, yaralardan hastanede haberdar olduğunu ifade etti. "Melek bana sadece iki yıl kadınlık yapabildi. Ölen çocuktan dolayı psikolojisi bozulmuştu" diyen Karaaslan suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Kutbettin Karaarslan, çobanlık yaptığını, ayda bir eve geldiğini belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Eve geldiğinde gelinini hasta gördüğünü ve oğlunu hastaneye götürmesi için uyardığını iddia eden Kutbettin Karaarslan beraatını istedi.

Son olarak Türkçe bilmediği için tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Naciye Karaaslan da hakkındaki iddiaların doğru olmadığını, gelinine düzenli baktığını savunarak iddiaların iftira olduğunu belirtti.

Avukatlar tutuklama istedi, mahkeme reddetti

Sanıklardan sonra tanıklara söz verildi. Ağrı Devlet Hastanesi'nde doktor olan Heval Bozdağ, Hamur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden iki polis, komşular ve köy muhtarı, olayla ilgili gördüklerini anlattılar. Heval Bozdağ, Melek'in vücudundaki yaraların yeni olmadığını, uzun zaman içinde oluşan yaralar olduğunu belirtti.

Tanıklardan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Ayşe Kaya, sanıkların ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, olayın birkaç günlük bir olay gibi gösterildiğine dikkat çekti. Ailenin yeşil kartları olmasına rağmen Melek Karaaslan'ın tedavi edilmediğini belirten Kaya, sanıkların tutuklanmasını istedi.

Kaya'dan sonra söz alan Melek Karaaslan’ın avukatı Sedat Karaoğlan da olayın ve görgü tanıklarının beyanlarının net olduğunu belirterek sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatı Halis Yaşar'ın beyanlarından sonra duruşmaya ara verildi. Daha sonra Mahkeme Heyeti, Adli Tıp raporunun gelmemesinden dolayı kesin ölüm nedeni tespiti yapılamadığını belirterek, tutuklama talebinin reddine karar verdi ve duruşmayı 23 Ocak 2013 tarihine erteledi.