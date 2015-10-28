Melek İpek: Oğlun ihaleden şu kadar aldı deselerdi vatanı terk ederdim!

Koza İpek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in annesi Melek İpek, kayyum ataması yapılan holding önünde basın açıklaması yaptı. “Deselerdi senin oğlun ihale aldı, kendine de şunu aldı ben bu vatanı terk ederdim” diyen Melek İpek, İpek Medya'ya destek olmak için gelenlere teşekkür etti. "Yeni özür sayfası açsınlar" çağrısında bulunan İpek, sabah belediye tarafından evinin duvarını yıkılmak istenmesiyle ilgili de “Ne olduysa belediyenin onayıyla olmuştu. Melih Bey'e sormuştum, ondan arkadaşlar onay da almışlardı. Ama inanın hiç önemi yok, evim olmuş, olmamış umrumda değil, alın kendilerinin olsun. O evi birisine yaptığımı söylemişler, eğer öyle olsaydı, bugün çıkar gururla söylerdim” dedi.

Melek İpek'in açıklamaları özetle şöyle:

"Oğlun ihaleden şu kadar aldı deselerdi vatanı terk ederdim"

Bizim bir üzüntümüz yok. Evlatlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Akın bize haram yedirmedi, ona sonsuz teşekkür ediyorum. Bu olaylar başıma geldiği zaman deselerdi senin oğlun ihale aldı, şu kadar da kendine aldı deselerdi ben bu vatanı terk ederdim. Ben hayıtım boyunca vatanıma emek verdim. Bizim kimse görüp bilmesin istedik, ama bize bunu mecbur ettiler.

"Aynı düşünce olmadığımız insanlar..."

Oğlum hep hayır işlerinin içinde oldu. Yaptığı şeyler ortada. En çok üzüldüğüm şey, bizim madenimizin ismi olan Himmetdede konusunda iftira atıldı. Ben adam gidi adamları tanıdım bu dönemde, onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Aynı düşünce olmadığımız insanların sabah 6'sında kanala gelerek siper olan evlatlarıma teşekkür ediyorum. Biz kimin ne olduğunu öğrendik.

"Bugün gazeteleri gördüm çıldırdım"

Bu vatan bizim. Bu bölünmeyi, düşmanlığı bir parça olsun azaltabilirsem çaba göstereceğim. Bu devlet, hükümet bizim düşman değil. Yeni özür sayfası açsınlar. Malım mülküm onların olsun. Bugün gazeteleri gördüm çıldırdım, her şeyi birbirine karıştırdılar. Bu nasıl bir yalan. Bu insanlar gönüllü insanlar. O mübarek insanın öğütleriyle dünyaya açılmışlar. Benim evimi bin kere çektiler, helikopter dolaştırdınız evin içinde. Bunların karşısında, ömrüm boyunca hesabını soracağım.

"Evim olmuş, olmamış umrumda değil"

Benim de gelen insanlardan haberim oluyor. Ne olduysa belediyenin onayıyla olmuştu. Melih Bey'e sormuştum, ondan arkadaşlar onay da almışlardı. Ama inanın hiç önemi yok, evim olmuş, olmamış umrumda değil, alın kendilerinin olsun. O evi birisine yaptığımı söylemişler, eğer öyle olsaydı, bugün çıkar gururla söylerdim. Akın bey, açıkça hukuksuzluk bulun, anahtarı veririm dedi, daha ne diyebilirdi ki? Bütün partiler gelip destek oldular. AK parti bizim düşmanımız değil, onların hepsini çok seviyorum. Hiçbirinin şu anda sesi çıkmıyor. Çok iyi biliyorlar ve bize söylüyorlar. Tek istdiğim var, o dosyaları inceleyin, çıkın söyleyin.