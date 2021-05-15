Melek İpek’ten şiddete uğrayan kadınlara: Ne olur korkmayın, başınıza gelenlerden utanmayın, babanıza, annenize söyleyin

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Antalya'da geçen 7 Ocak'ta kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle öldüren ve serbest bırakılan Melek İpek ile bayramlaştıklarını belirterek, “Gülen yüzü, çocuklarıyla mutlu hali. Görüntülü bir bayramlaşma yaptık” dedi.
Çekirge bugünkü yazısında, İpek’in şiddet gören kadınlara yönelik olarak, “Keşke daha ilk gün babama söyleseydim. Bunlar yaşanmazdı. O yüzden kardeşlerim, ne olur korkmayın... Başınıza gelenlerden utanmayın. Babanıza, annenize söyleyin. Olmadı devlete güvenin. Devlete gidin. Sizi mutlak korurlar. Ama anlatın. İçinize atmayın. Çekinmeyin... Dik durun... O vahşilere karşı cesur olun...” mesajını aktardı.
Melek İpek’in yaşadıklarını yazısında özetleyen Çekirge, “Aslında bu ‘seri sapık’ın yaptıklarını buraya tümüyle yazamıyorum. Ben yazarken tüylerim diken diken oluyor... Kimsenin ölümünü istemem... Ama bunları duyunca anladım ki: Dünya bir ‘seri sapık’tan kurtulmuş” ifadelerini kullandı.
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Ne olmuştu?
İddiaya göre Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak işkence etmişti. Ramazan İpek’in kendisini ve çocuklarını öldüreceğini söylemesi üzerine Melek İpek, sabah erken saatte servis yapmak için evden çıkıp bir saat sonra servisten dönen eşinin üzerine av tüfeği ile ateş etmişti. Melek İpek, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek’in yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılmıştı ve Melek İpek gözaltına alınmıştı. Melek İpek’in aldığı darbeler sonucu sağ gözünün şiş ve morluk içinde olduğu görülmüş, evdeki bir camda tüfekten çıkan merminin izi dikkat çekmişti. Mahkeme, "meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez" hükmü gereğince İpek’in tahliyesine karar vermişti.