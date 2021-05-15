Melek İpek’ten şiddete uğrayan kadınlara: Ne olur korkmayın, başınıza gelenlerden utanmayın, babanıza, annenize söyleyin

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Antalya'da geçen 7 Ocak'ta kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle öldüren ve serbest bırakılan Melek İpek ile bayramlaştıklarını belirterek, “Gülen yüzü, çocuklarıyla mutlu hali. Görüntülü bir bayramlaşma yaptık” dedi.

Çekirge bugünkü yazısında, İpek’in şiddet gören kadınlara yönelik olarak, “Keşke daha ilk gün babama söyleseydim. Bunlar yaşanmazdı. O yüzden kardeşlerim, ne olur korkmayın... Başınıza gelenlerden utanmayın. Babanıza, annenize söyleyin. Olmadı devlete güvenin. Devlete gidin. Sizi mutlak korurlar. Ama anlatın. İçinize atmayın. Çekinmeyin... Dik durun... O vahşilere karşı cesur olun...” mesajını aktardı.

Melek İpek’in yaşadıklarını yazısında özetleyen Çekirge, “Aslında bu ‘seri sapık’ın yaptıklarını buraya tümüyle yazamıyorum. Ben yazarken tüylerim diken diken oluyor... Kimsenin ölümünü istemem... Ama bunları duyunca anladım ki: Dünya bir ‘seri sapık’tan kurtulmuş” ifadelerini kullandı.