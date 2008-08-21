Melek Hu elendi

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tek bayanlar masa tenisinde üçüncü tur maçları yapıldı. Milli sporcu Melek Hu, Japon sporcu Ai Fukuhara ile bir üst tura yükselmek için mücadele etti. Karşılaşmaya iyi başlayamayan ve rakibinin servislerini karşılamakta zorlanan Melek Hu, ilk seti 11-6 kaybetti.



İkinci sete Japon sporcunun hızlı girmesine rağmen çabuk toparlanan Melek Hu, geriden gelerek 7-6 öne geçti. Avantaj yakalamasına karşın son bölümde basit hatalar yapan milli sporcu, ikinci seti de 11-8 kaybetti. Üçüncü sette ilk seti kaybetmenin moral bozukluğu ile başlayan Melek Hu, Japon rakibi karşısında varlık gösteremedi ve seti de 11-7 kaybetti.



Dördüncü sette daha iyi bir oyun sergileyen milli sporcu, Japon Fukuhara'ya 9 sayı şansı tanıdı ve seti 11-9 kazanarak durumu 3-1'e getirdi. Beşinci sete hızlı giren Melek Hu, iyi perfomansını sürdürmeyi başaramadı ve seti 11-5, maçı da 4-1 kaybederek elendi.

