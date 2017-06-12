Melda Onur, depreme ilişkin 'yılan hikâyesi'ni anlattı

Eski CHP Milletvekili ve Sosyal Haklar Derneği Başkanı Melda Onur, Ege Denizi'nde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremden 2 saat önce sosyal medyada deprem uyarısında bulunması dikkat çekti. Onur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2 gündür şehir merkezlerinde görülen yılan haberleri var. En son 1999 depremi az öncesi olmuştu. Demedi demeyin" dedi.

Yılan hikâyesi

Daha sonra Habertürk TV'ye katılan eski Melda Onur, şunları söyledi:

”Dün, sabah haberleri çok seyrederim. Erzincan'da bilim sanat okulunun bahçesinde bir yılan bulundu. Bugün de Bartın'da oldu. Arabanın tekerine saklanmış. 1999 depreminin öncesinde bu tür yılanların çıkmasına yönelik çok anlatılırdı, ben de görürdüm. Yılanların denize doğru gittiğini gördüm, "mezarlıklar yılan kaynıyor" denirdi. Bunlar önemlidir. O yüzden biraz da onu hatırlatarak bunu söyleme gereği hissettim. Haklıymışım, Karaburun Belediye Başkanı 1 aydır yılanlardan çok şikayetçilermiş. Doğal da olabilir. Hayvan davranışları, toprağın altında yaşayan dostlarımız bir şeyden rahatsız olabiliyorlar. Ben tweet attıktan sonra bir takım gerçek kişiler de "son zamanlarda, fare, böcek biz de gördük" dediler. Hayvan davranışları önemlidir, onlara bakmak gerekiyor. Çocukluğumuzda deprem yerlerinde çok bulunduk, bize bunu öğrettiler. Bu bir gözlemdir, Erzincan da deprem bölgesidir zaten. Deprem olmuyor değil, olabilen bir yer."