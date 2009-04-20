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Kültür-Sanat

Melbourne'de festival “Sonbahar”la başladı

Avustralya'nın Melbourne kentinde ilk kez düzenlenen Türk Filmleri Festivali, "Sonbahar" adlı filmin gösterimiyle açıldı.

20 Nisan 2009 03:00

Avustralya'nın Melbourne kentinde ilk kez düzenlenen Türk Filmleri Festivali, Özcan Alper'in yönetmenliğini yaptığı "Sonbahar" adlı filmin gösterimiyle açıldı.

Antalya Kültür Sanat Vakfı'ndan (AKSAV) yapılan yazılı açıklamaya göre, Melbourne Türk Filmleri Festivali, Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Murat Ersavcı'nın himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlendi.

Festival, Özcan Alper'in yönetmenliğini yaptığı, "Sonbahar" adlı filmin gösterimiyle başladı. Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun", Semih Kaplanoğlu'nun "Yumurta", Atıf Yılmaz'ın "Selvi Boylum Al Yazmalım" ve Metin Erksan'ın "Susuz Yaz" adlı filminin de arasında bulunduğu seçkin eserlerin gösterileceği festivalin, 24 Nisan’da Yeşim Ustaoğlu'nun "Pandora'nın Kutusu" adlı filminin gösterimiyle sona ereceği kaydedildi.

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