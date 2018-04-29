"Melania Trump, hapis hayatı yaşıyor; Beyaz Saray'da bir pencere bile açamıyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, ABD'de geçirdikleri zamanla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile kendisini kıyaslayan Brigitte Macron, "Dışarıya çıkamıyor. Ben aksine her gün Paris’te dışarı çıkarım" ifadesini kullandı.

Fransa First Lady'si Brigitte Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte Washington'a yaptıkları 3 günlük resmi ziyaret ve ABD'li First Lady Melania Trump hakkında Le Monde ve RTL radyosuna gazetesine konuştu.

"Aynı mizah anlayışına sahibiz"

Brigitte Macron, 'akıllı, nazik ve çekici' diye nitelediği Melania hakkında "Aslında çok eğlenceli. Aynı mizah anlayışına sahibiz. Beraber çok güldük" dedi.

Ancak Fransız First Lady, Melania'nın eşi ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından beri düşük profil çizen Melania'nın 'hiçbir şey yapamadığını' ve sıkı güvenlik protokollerinin ABD First Lady'sinin ögürlüğünü olumsuz etkilediğini belirtti.

"Ben her gün Paris'te dışarı çıkarım"

"(Melania) Beyaz Saray'da bir pencere bile açamıyor" diyen Macron " Dışarıya çıkamıyor. Bana kıyasla çok daha fazla sınırlandırılmış. Ben her gün Paris'te dışarıya çıkarım" dedi.

Melania Trump'ın 'güçlü bir kişiliği' olduğunu söyleyen Macron ABD'li mevkidaşının 'bunu saklamaya çalıştığını' belirterek, Melania'nın 'katı ve üzgün görüntüsünün kamuoyunca aşırı yorumlandığını' savundu.

Macron "O güçlü bir kişiliğe sahip biri ancak bunu saklamak için çaba gösteriyor. Her şeye çok kolayca gülebiliyor ancak bunu olduğundan az gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Slovenya asıllı 48 yaşındaki eski manken Melania Trump, eşi Başkan Trump ile 2005'te evlenmişti.

"Kendimi First Lady gibi hissetmiyorum"

Yurtdışına yaptığı gezilerde giydiği giysiler hakkında çok yorum yapılan ve genellikle özel dikim Louis Vuitton tasarımı kıyafetler seçen First Lady Macron giydiği kıyafetler değişse de kendisinin değişmediğini belirterek "Kafamda ben Emmanuel Macron'un karısıyım, cumhurbaşkanının değil. Sorumluluklarımın farkında olsam da kendimi bir First Lady olarak hissetmiyorum" diye konuştu.