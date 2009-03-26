Melaminli süt zanlısına müebbet hapis

Çin'de binlerce bebeğin zehirlenmesine neden olan melaminli sütle ilgili skandalın baş sorumlusuna verilen müebbet hapis cezası yüksek mahkeme tarafından onandı.
Çin’de melaminli süt ürünleri skandalıÇin’den mama alımına yasak
Resmi Şinhua (Yeni Çin) ajansının bildirdiğine göre, Sanlu şirketinin başkanı Bayan Tian Venhua'nın (66) cezası, Hebei ili Yüksek Halk Mahkemesi’nce verilen kararla kesinleşti.
Sanlu'nun patronu, ocakta, bilinçli standart dışı ve hileli gıda üretiminden ağır hapis cezasına çarptırıldı. Yüksek Mahkeme mandıra patronunun temyizini reddetti. (AA)