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Dünya

Melaminli süt zanlısına müebbet hapis

Binlerce bebeğin zehirlenmesine neden olan melaminli süt skandalının sorumlusu müebbet hapis yatacak.

26 Mart 2009 02:00

Çin'de binlerce bebeğin zehirlenmesine neden olan melaminli sütle ilgili skandalın baş sorumlusuna verilen müebbet hapis cezası yüksek mahkeme tarafından onandı. 

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Resmi Şinhua (Yeni Çin) ajansının bildirdiğine göre, Sanlu şirketinin başkanı Bayan Tian Venhua'nın (66) cezası, Hebei ili Yüksek Halk Mahkemesi’nce verilen kararla kesinleşti.

Sanlu'nun patronu, ocakta, bilinçli standart dışı ve hileli gıda üretiminden ağır hapis cezasına çarptırıldı. Yüksek Mahkeme mandıra patronunun temyizini reddetti.

(AA)

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