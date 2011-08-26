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Yaşam

Mektuplar, ''Portakal''lı gidecek ANTALYA (A.A)

26 Ağustos 2011 18:06

-Mektuplar, ''Portakal''lı gidecek ANTALYA (A.A) - 26.08.2011 - PTT Genel Müdürlüğünce, ''48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali''ne özel posta pulları bastırılacağı bildirildi.   Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) iş birliğiyle organize edilen, ''48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali''ne özel bastırılacak posta pulları, 8-14 Ekim tarihlerinde PTT mektup zarflarında kullanılacak. Festivalin gerçekleştirileceği Atatürk Kültür Parkı içinde PTT tarafından açılacak stantta satışa sunulacak ''Altın Portakal'' pulları, 48. festivalin anı kartpostallarının gönderiminde de kullanılabilecek. PTT Genel Müdürlüğü'nün, festival yönetiminin ''özel gün damgası'' talebine de olumlu cevap verdiğine değinilirken, 8-14 Ekim tarihle gönderimi yapılacak zarflı iletilerde, ''48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali 8-14 Ekim 2011'' özel damgası da yer alacak.  Pulların tasarımında, sol kısmına ''Altın Portakal'' heykelciği yerleştirilmiş martı desenli festival afişi yer alıyor.

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