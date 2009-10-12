Mektup bugün postalanıyor

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Milli Birlik Süreci” olarak nitelendirdiği demokratik açılımla ilgili mektubuna vereceği yanıtı bugün tamamlayarak Başbakanlık Merkez Binası’na gönderecek.



Baykal, mektubuna “Başbakanlık Merkez Binası Gelen Evrak” bürosundan kayıt numarası aldırarak, Tayyip Erdoğan’a “Açılımın sorumluluğunu ‘AK Parti Genel Başkanı’ olarak değil, ‘Türkiye Cumhuriyet Başbakanı’ olarak üstleniyorsunuz” mesajı iletecek. Bu yolla Başbakan Erdoğan’ın, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’le “AK Parti Genel Başkanı” sıfatıyla görüşmesini anımsatacak olan Baykal, “Görüşme olursa ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ile görüşmüş olurum” demiş olacak. Hürriyet gazetesinin haberine göre, kamuoyunca yanıtı merakla beklenen “Görüşme olacak mı olmayacak mı” sorusuna ise mektubunun son paragrafında yanıt verecek olan Baykal, “CHP’nin sorunun çözümüne yönelik ortaya koyduğu tezlerin temel alındığı bir görüşmeyi kabul ediyor ve bugüne kadar gizli tuttuğunuz bazı bilgilerinizi bizimle paylaşmak da istiyorsanız, buyrun gelin” vurgusu yapacak. Baykal’ın sorunun çözümüne yönelik olarak ortaya koyduğu önerilerin başında Türkiye’nin çok uzun süredir gündemden çıkarttığı “Kamu Fabrikaları” seçeneği de geliyor. Baykal, Erdoğan’a “Devlet, zarar edecek olsa dahi bölgeye kamu fabrikaları kurmalı. İşsizliğin yarattığı toplumsal travma azaltılmalı” diyecek.