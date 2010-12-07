-MEKTUBU NETANYAHU İLETECEK TEL AVİV (A.A) - 12.07.2010 - İsrail'in önde gelen dini liderlerinden, iktidar koalisyonundaki Şas Partisi'nin de ruhani lideri olan Haham Ovadya Yosef, hasta olduğu bildirilen Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e bir an önce sıhhatine kavuşmasını dileyen bir mektup hazırladı. Mektubun, daha önce yarın gerçekleşeceği duyurulan, ancak Çarşamba gününe ertelendiği bildirilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mübarek'in Kahire'deki görüşmesi sırasında, Netanyahu tarafından elden Mübarek'e iletileceği belirtildi. Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, Haham Yosef, mektubunda, "Kainatın yaratıcısına, bir an önce tümüyle sıhhatinize kavuşmanızı sağlaması için dua ediyoruz" dedi. Haham Ovadya Yosef ile Şas Partisi Başkanı, İçişleri Bakanı Eliyahu Yişai'nin yıllardır Mübarek ile yakın temas halinde oldukları, geçen aylarda Mısır'da yakalanan İsrailli gazeteci Yotam Feldman'ın serbest bırakılmasının da Yişai'nin yardımıyla gerçekleştiği belirtildi. Geçen hafta Arap basınında yer alan haberlerde, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in sağlığının kötüleştiği öne sürülmüş ve Paris'te yeni tıbbi testlerden geçtiği belirtilmişti. Gerek Mısır'da ve gerekse Arap basınında, Mübarek'in sağlığındaki kötüleşmeyle ilgili zaman zaman haberler yer almasına ve yerine oğlu Cemal'ın geçeceği yolunda iddialar ortaya atılmasına rağmen, Mübarek sağlığı ile ilgili haberleri doğrulamıyor.