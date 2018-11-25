Meksikalıların gurur duydukları 'kahraman köpekler'

Bir fotoğrafçının Twitter hesabında Donanma'nın arama kurtarma köpeklerinin profesyonel fotoğraflarını yayımlamasının ardından, Meksikalılar sosyal medyada bu köpeklere karşı ilgi ve hayranlıklarını ifade eden mesajlar paylaşmaya başladı.

Santiago Arau, enkaz altındakileri ararken gözlerini tozdan ve kimyasallardan korumak için takılan özel gözlüklerle köpeklerin fotoğraflarını çekti. Bazı fotoğraflarda ise köpeklerin daha oyuncu halleri vardı.

Köpekler, Eylül 2017'de Meksika'nın orta kesimlerini vuran depremdeki arama-kurtarma çalışmalarında çok önemli bir rol oynamıştı.

Başkent Mexico City ve komşu eyaletlerde yüzlerce kişi çöken binaların altında kalırken, kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaları için uzman köpekler gönderildi.

Trajedinin ardından özellikle bir köpek, Frida Meksikalılar'ın sevgilisi oldu. Santiago Arau, Frida'nın koruyucu gözlüklerinin ardından bakarkenki fotoğrafını çekti.

Frida ve bakıcısı Israil Arauz Zalinas, depremin ardından yıldız oldu ve televizyon programlarına çıktılar. Arauz, Frida'yı koşum takımıyla nasıl enkazlara sokup çıkardığını, patilerinin neden sentetik kauçuktan yapılan özel ayakkabılarla korunması gerektiğini anlattı.

300'den fazla kişinin ölümüne yol açan trajedide, Frida'yı gören Meksikalılar sevinç çığlıkları atıyor ve enkaz altlarında canlı bulmasını umuyordu. Frida bir keresinde çöken bir ilkokulda bir canlı bulmuştu.

Donanma yetkililerine göre Frida kariyeri boyunca 50'den fazla kişiyi buldu ve çabaları sayesinde 12'si enkaz altlarından canlı çıkartıldı.

Frida'nın resimleri sprey boyalarla duvarlara çizilirken, Puebla halkı Frida ve bakıcısının bronz heykelini dikti.

Ancak fotoğrafçı Santiağo Arau için Frida'nın donanmada görev yapan tek köpek olmadığının bilinmesi önemliydi.

Frida'nın çalışma arkadaşları Belçika çoban köpekleri, Ecko, Evil, Eska, Eros, Acertijo ve Nahaul'un fotoğraflarını çekti.

Meksikalıların bu köpeklerden duydukları gurur yıllar geçtikçe arttı ve Santiago Arau'nun paylaşımlarına övgü dolu yorumlar geldi.

Hatta bazıları kendi köpeklerinin resimlerini koyarak, arama kurtarma köpekleriyle bir oyun buluşması ayarlama ya da Frida'ya "erkek arkadaş" bulma teklifleri yaptı.

Hatta bir kadın, Meksika bayrağındaki kartalın yerine, 8 yaşındaki ve emekliye ayrılmak üzere olan Frida'nın resminin konmasını bile önerdi.