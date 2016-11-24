Meksikalı şirketten Trump'a teklif: Sınıra duvarı biz örelim!

Meksika'nın en büyük çimento şirketlerinden biri, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a Meksika-ABD sınırına duvar örülmesi konusunda yardım edebileceğini duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre Meksika'nın Chihuahua kenti merkezli 'Grupo Cementos de Chihuahua' (GCC) adlı çimento şirketinin CEO'su Enrique Escalante, Reuters'e verdiği mülakatta, " Seçici olamayız. Biz bu alanda önemli bir üreticiyiz ve sınırın her 2 tarafındaki müşterilerimize saygımız var" dedi.

Trump'ın başkan olmasının kendileri açısından iyi olduğunu savunan Escalante "İçinde bulunduğumuz iş adına Trump, endüstriye yararlı olabilecek aday" diye konuştu. GCC şirketi satışlarının yüzde 70'ini ABD'de yapıyor ayrıca ABD içinde şirketin 3 fabrikası bulunuyor.

Trump’ın duvar planına Meksika hükümeti karşı çıkmıştı

Trump seçilmeden önce Meksika'yı sınırdan uyuşturucu kaçakçısı ve tecavüzcü 'kayıtdışı göçmen' göndermekle suçlamış ve iki ülke arasındaki 3200 km'lik sınıra 'büyük, güçlü ve güzel' bir duvar ördürüp, duvarın parasını Meksika'ya ödeteceğini söylemişti.

Trump'ın sözleri muhalifleri tarafından ırkçılık olarak yorumlanmış ayrıca Meksika hükümeti Trump'ın duvar planına karşı çıkmıştı. Trump seçildikten sonra yaptığı açıklamada söylemini biraz yumuşatıp bazı yerlere sadece çit örülebileceğini söyleyerek "Ancak belirli yerlerde duvar daha uygun. Ben bunda çok iyiyim. Buna inşaat deniyor" demişti. ABD-Meksika sınırının bir kısmında halihazırda duvar ve yüksek çitler bulunuyor.