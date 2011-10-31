Meksikalı kurtarma ekibi lideri: Böyle enkaz hiç görmedim

T24 -



'ABD vizesi ile geldik'

Bize ‘köstebek’ derler

Taraf'ta yer alan habere göre, Van’daki 7.2 büyüklüğündeki depremin kâğıt gibi yıktığı binalar yardım için gelen kurtarma ekiplerini adeta şoke etti. Katrina Kasırgası, Haiti, Şili, Peru depremleri, Japonya’daki tsunami felaketinin yanı sıra, afet zamanlarında 26 ülkede görev yapan Meksikalı kurtarma ekibinin lideri Hector Mendez, “Biz enkaz altındakilere ulaşmak için tünel kazarız. Van’daki binalar malzemeden kısma nedeniyle o kadar çürük yapılmış ki, tünel kazma tekniğini kullanamadık bile. Dünyada böyle bir şey görmedim” dedi.Van ve Erciş İlçesi’ni yıkan depremin isimsiz kahramanları hiç kuşkusuz arama kurtarma ekipleri. Depremin üzerinden henüz birkaç saat geçmişken ülkenin dört bir yanından yetişen gönüllüler resmî rakamlara göre enkazdan 188 kişiyi sağ olarak çıkardılar. Günlerce uyumadan, doğru düzgün beslenemeden bin bir güçlükle çalışan ekipler, yavaş yavaş memleketlerine dönerken gecikmeli çağrılan yabancı yardım ekipleri ise Van’da enkaz kaldırma çalışmalarına katkı sunmaya çalışıyor. Bu ekiplerden biri ise Meksika’dan geldi. Beş kişilik TOPOS Azteca Gönüllü Arama Kurtarma Timi’nin lideri çok tecrübeli bir isim olan Hector Mendez.Depremi öğrenir öğrenmez harekete geçtiklerini belirten Mendez’in anlattıkları çok ilginç: “Depremin hemen ardından Meksiko’da Türkiye Büyükelçiliği’ne başvurduk. Kısa sürede Türkiye’ye gitmemiz gerektiğini söyledik. Ancak Türk elçiliği şu an için yardıma ihtiyaçları olmadığını belirterek, bize vize vermedi. Ancak televizyonlarda görüntüleri görünce Türkiye’ye gelmekten vazgeçmedik. İki gün zaman kaybetmemize rağmen Türkiye’ye gidebilmek için ABD vizemizin yeterli olduğunu öğrendik. Ardından hepimizde bulunan ABD vizesi ile İstanbul’a, hemen ardından da Erciş’e geldik.”Erciş’e gecikmeli gelmelerinin ardından asıl şoku enkazları görünce yaşadıklarını vurgulayan Mendez şöyle devam etti: “Biz yıllardır inanılmaz afetlerde kurtarma çalışması yaptık. Katrina Kasırgası, Haiti, Şili, Peru depremleri, Japonya’daki tsunamı faciası ve ABD’deki İkiz Kule enkazlarından bile çok sayıda canlı çıkardık. Toplam 26 ülkede can kurtarmaya çalıştık yıllarca. Bizim bir tekniğimiz var. Biz enkaza tünel kazarak gireriz. Hatta bu nedenle bize ‘Köstebek’ diye takılırlar. Van’da ise bu tekniği kullanmamız mümkün olmadı. Çünkü buradaki binalar “yığma” denilen şekilde yapılmış. Malzemeden kısma nedeniyle binalar o kadar çürük yapılmış ki, tünel kazma tekniğini kullanamadık bile. Ben hiçbir yerde böyle enkaz yapısı görmedim. Şimdi burada artık kurtarma değil enkaz kaldırma konularında yetkililere yardımcı olmaya çalışacağız.”