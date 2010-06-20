Meksikalı gazeteci yazar Carlos Monsivais hayatını kaybetti

T24 - Ünlü Meksikalı yazar, gazeteci, eleştirmen ve siyasi eylemci Carlos Monsivais 72 yaşında hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Nisan'da hastaneye kaldırılan ve son haftalarda durumu ağırlaşan Monsivais'nın solunum sistemi rahatsızlığından öldüğü bildirildi.



Meksika'nın tarihi ayaklanmalarını, sosyal eğilimlerini ve edebiyatını 50 yıl boyunca inceleyen Monsivais, iki gün önce yaşamını yitiren arkadaşı, sol fikirdaşı Nobel ödüllü Portekizli yazar Jose Saramago ile birlikte Chiapas eyaletindeki Zapatistaların kamplarını gezmişti.



Devlet Başkanı Felipe Calderon'un bürosunda yapılan açıklamada, Monsivais'nın bir tarihçi ve döneminin tanığı olduğu belirtilerek, "Biz Meksikalılar onun eleştirel, derin düşünce dolu ve bağımsız görüşlerini özleyeceğiz" denildi.





