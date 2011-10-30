Meksikalı ekibe enkaz kalmadı

T24-

Elçiliğiniz ‘Gerek yok’ dedi



Vatan'ın haberine göre, depremin hemen ardından, arama kurtarma ekiplerini göndermek isteyen ülkelere, Türkiye ilk etapta gerek duyulmadığını açıklamıştı. Ancak Türkiye’nin bu açıklamasına karşın İspanya, Meksika, Portekiz, Güney Kore ve Azerbaycan gibi ülkelerden gönüllü kurtarma ekipleri Van’a ulaştı. Bize en yakın ülke olan Azerbaycan, depremin hemen ardından Van’a ulaşarak, 18 yaşındaki İmdat Padak’ı 101 saat sonra enkazdan çıkardı. Diğer ülkelerden gelen ekipler ise ülkeye geç ulaştıklarından dolayı, arama kurtarma çalışmalarında rol oynayamadı.Bunlardan biri de 5 kişilik Meksikalı TOPOS Azteca gönüllü kurtarma arama timi. Ekibin lideri Hector Mendez, Türkiye Büyükelçiliği izin vermediği için ABD vizesi ile geldiklerini, ancak bu yüzden iki gün geciktiklerini söyledi: ”Biz, depremin hemen ardından Meksiko’da Türkiye Büyükelçiliği’ne başvurduk. Kısa sürede Türkiye’ye gitmemiz gerektiğini söyledik. Elçiliğiniz şu an için yardıma ihtiyaçları olmadığını belirterek, bize vize vermedi. Ancak televizyonlarda görüntüleri görünce Türkiye’ye gelmekten vazgeçmedik. İki gün zaman kaybetmemize rağmen Türkiye’ye gidebilmek için ABD vizemizin yeterli olduğunu öğrendik. Ardından hepimizde bulunan ABD vizesi ile İstanbul’a hemen ardından da Van’a Erciş’e geldik. Türkiye’ye girerken arama çalışmalarına katılacağımızı anladıkları için vize harç ücreti dahi almadılar. Ancak geciktik. Gecikmemizin tek nedeni de elçiliğinizin olumsuz yanıtı oldu. Buraya dün geldik. Ne 5yazık ki kurtarma çalışmasına katılamadık. Şimdi enkazlar kaldırılıyor ve biz sadece izleyebiliyoruz. İzlemek için değil, yardım için gelmek isterdik.”